Названа площадь пожара в жилом доме в Ейске после падения Су-34

Площадь пожара в жилом доме в Ейске, на который упал самолет Су-34, составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

ЧП произошло по адресу: улица Красная, дом 47, строение 1.

"На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", – сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна на многоквартирный дом было разрушено 17 квартир. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", – написал он в своем телеграм-канале.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем.

Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы ТАСС, был военным. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.