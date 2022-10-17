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30 минут назад

Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тыс "квадратов" – МЧС

Москва24

Площадь пожара в жилом доме в Ейске, на который упал самолет Су-34, составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Названа площадь пожара в жилом доме в Ейске после падения Су-34
Фото:  телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

ЧП произошло по адресу: улица Красная, дом 47, строение 1.

"На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", – сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна на многоквартирный дом было разрушено 17 квартир. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", – написал он в своем телеграм-канале.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем.

Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы ТАСС, был военным. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,МЧС России,Следственный комитет,
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