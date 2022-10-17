СК возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

«Главным военно-следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», - сообщила Петренко.

Как ранее заявили в Минобороны РФ, самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Летчики успели катапультироваться. С их слов, причиной происшествия стало возгорание одного из двигателей при взлете.