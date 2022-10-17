После падения самолета на дом в Ейске повреждено 17 квартир

Предварительно, 17 квартир повреждены после падения самолета в Ейске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили о 15 поврежденных квартирах.

Фото: Кадр из видео очевидца Кадр из видео очевидца

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен ранг №3, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 18:20 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме. На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара №3. Произошло загорание с 1-го по пятый-й этажи жилого дома. Площадь пожара составляет 2 000 кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.

Жильцы многоэтажки отправлены в три пункта временного размещения, сообщили ТАСС в администрации Ейского района.

"По количеству человек сказать не могу. Отправили в ПВР - это и лагерь, и гостиница, и Дом офицеров", - сказал собеседник.

По данным представителя администрации города, социальные объекты не повреждены.

Пункт помощи устанавливают рядом с местом пожара в Ейске, где во дворе жилого дома упал самолет, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале глава района Роман Бублик.

"В городе Ейске произошло ЧП - горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка", - написал Бублик.