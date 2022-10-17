Экс-бойца спецназа ФСБ осудили за двойное убийство в Москве

К 18 годам лишения свободы приговорил Московский городской суд 64-летнего Бориса Чукаева по обвинению в дойном убийстве, совершенном в 2008 году, сообщает прокуратура Москвы. По данным СМИ, осужденный преступник – бывший боец спецназа «Альфа» ФСБ России.
«Установлено, что в ноябре 2008 года Чукаев с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили убийство одного из учредителей рынка в городе Люберцы Московской области, в связи с нежеланием возвращать заемные денежные средства, после чего убили и водителя, который привез учредителя на встречу», — говорится в сообщении.
О задержании трех подозреваемых в убийстве следственные органы сообщили еще в декабре 2019 года.
«В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 15 обысков по месту жительства обвиняемых на территории Москвы и двух других субъектов РФ, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», — сообщалось тогда.
Тогда же СМИ сообщили, что двое подозреваемых, в том числе Борис Чукаев, — бывшие офицеры «Альфы». Это сообщение никогда не опровергалось.
Ранее сообщалось о задержании в Подмосковье обвиняемого в убийстве 20-летней давности мужчины. За это время он успел отсидеть срок в колонии за другое тяжкое преступление.