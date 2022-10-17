Экс-бойца спецназа ФСБ осудили за двойное убийство в Москве

«Установлено, что в ноябре 2008 года Чукаев с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили убийство одного из учредителей рынка в городе Люберцы Московской области, в связи с нежеланием возвращать заемные денежные средства, после чего убили и водителя, который привез учредителя на встречу», — говорится в сообщении.