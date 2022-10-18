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46 минут назад

Рабочие погибли при обрушении здания в российском городе

Lenta.ruиещё 1

В Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. На месте происшествия организовали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.

Рабочие погибли при обрушении здания в российском городе
Фото: СУ СК и прокуратура по Алтайскому краюСУ СК и прокуратура по Алтайскому краю

Здание в российском городе обрушилось на проспекте Калинина на территории корпуса бывшего завода химволокна. По данным Антошкиной, во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате упали бетонные плиты, погибли два человека.

Специалисты проводят проверку на месте обрушения. Туда выехали следователи, криминалисты следственного управления региона, а также прокурор Октябрьского района Валерий Чернобровкин.

В мае в Москве рабочий упал в лифтовую шахту строящегося высотного здания и погиб. Трагедия произошла на Кронштадтском бульваре.

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