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1 час назад

Суд оштрафовал жителя Петербурга за татуировку с эмблемой СС

Газета.Ru

В Петербурге Московский районный суд признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд оштрафовал жителя Петербурга за татуировку с эмблемой СС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 22 июля 2022 года возле жилого дома на улице Костюшко. Правоохранители установили, что россиянин показал четырем гражданам свою татуировку на шее с изображением эмблемы СС, принадлежавшей военизированным формированиям НСДАП.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и рассказал, что татуировку он набил в местах лишения свободы.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Севастополе турист с татуировкой в виде герба нацистской Германии арестован на 5 суток.

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