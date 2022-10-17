Мошенник обманул россиянку на 3 млн рублей, представившись турецким актером

Мошенник обманул жительницу Москвы на 3 млн руб., представившись актером турецких сериалов. Об этом сообщает Telegram-канал Изнанка.Женщины.

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Россиянка зашла в Telegram и подписалась на канал, который якобы принадлежит актеру Джану Яману. Неожиданно «звезда» написала женщине, и между ними завязался разговор. Спустя некоторое время мужчина рассказал своей фанатке, что его мать больна и ему срочно требуется 60 тыс. рублей: по его словам, доступа к собственным накоплениям у него не было.

Москвичка перевела 40 тыс. руб., а затем мошенник попросил ее отправить ему сумму крупнее. Тогда поклонница оформила на себя кредит и перечислила ему в общей сложности 3 млн руб.