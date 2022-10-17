Сотрудников "Синергии", обещавших предоставить отсрочку от мобилизации, арестовали

Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников университета «Синергия» по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В СК заявили, что трое сотрудников университета за взятку в 180 тыс. руб. пообещали зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.

Ранее в Новосибирске районный суд заключил под стражу на два месяца одного из сотрудников научно-исследовательского института СО РАН, сообщает пресс-служба учреждения на официальном сайте.

14 октября 2022 года Советский районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу сотрудника ФГБУ НИИ СО РАН на два месяца — до 12 декабря 2022 года. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).