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1 час назад

Суд арестовал сотрудников "Синергии", обещавших принять в вуз для отсрочки от мобилизации

Газета.Ruиещё 7

Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников университета «Синергия» по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Сотрудников "Синергии", обещавших предоставить отсрочку от мобилизации, арестовали
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В СК заявили, что трое сотрудников университета за взятку в 180 тыс. руб. пообещали зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.

Ранее в Новосибирске районный суд заключил под стражу на два месяца одного из сотрудников научно-исследовательского института СО РАН, сообщает пресс-служба учреждения на официальном сайте.

14 октября 2022 года Советский районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу сотрудника ФГБУ НИИ СО РАН на два месяца — до 12 декабря 2022 года. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что под стражу заключили Олега Кабова — заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН.

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