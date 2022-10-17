Пропавшего на экскурсии в Анталье россиянина нашли мертвым

В Турции нашли мертвым пропавшего 39 дней назад туриста из России Владислава Сенговича. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным газеты, 47-летний мужчина отправился 8 сентября на экскурсию в районе Чалыштепе в Кемере. После этого о нем ничего не было известно. Поиски Сенговича продолжались 39 дней.

Нашел мужчину другой турист, который также отправился на экскурсию в указанный район. Он увидел тело на 70-метровом обрыве и сообщил об этом руководству отеля, где остановился.

На место выехали полицейские, команда катеров береговой охраны и поисково-спасательная группа жандармерии Антальи.

«Пройдя примерно пять километров, они спустились с утеса и отнесли тело к скалам на берегу моря. Затем команда береговой охраны доставила его на лодке к пристани в округе», — отмечается в тексте.