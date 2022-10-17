Мужчина зарезал незнакомца в центре Москвы

В Москве перед судом предстанет местный житель 1984 года рождения, который обвиняется в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета .

Инцидент произошел 24 апреля 2022 года рядом с кафе на Николоямской улице. Правоохранители установили, что обвиняемый вступил в конфликт с незнакомым мужчиной 1999 года рождения и ударил его ножом в грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте.