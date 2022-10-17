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1 час назад

Мужчина, зарезавший незнакомца в центре Москвы, предстанет перед судом

Газета.Ru

В Москве перед судом предстанет местный житель 1984 года рождения, который обвиняется в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

Мужчина зарезал незнакомца в центре Москвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 24 апреля 2022 года рядом с кафе на Николоямской улице. Правоохранители установили, что обвиняемый вступил в конфликт с незнакомым мужчиной 1999 года рождения и ударил его ножом в грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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