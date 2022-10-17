Россиянка напоила 4-летнюю дочь отравой и выбросила из окна

В Ярославской области 26-летняя жительница Ростова признана виновной в покушении на убийство своей 4-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в квартире семьи на Первомайской улице. Россиянка решила убить ребенка «по причине внутреннего убеждения» и попыталась отравить его растворенной в воде отравой для насекомых. Спустя некоторое время женщина поняла, что вероятность наступления смерти девочки слишком мала, и сбросила ее из окна 3-го этажа.