Россиянка напоила 4-летнюю дочь отравой и выбросила из окна

В Ярославской области 26-летняя жительница Ростова признана виновной в покушении на убийство своей 4-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в октябре 2021 года в квартире семьи на Первомайской улице. Россиянка решила убить ребенка «по причине внутреннего убеждения» и попыталась отравить его растворенной в воде отравой для насекомых. Спустя некоторое время женщина поняла, что вероятность наступления смерти девочки слишком мала, и сбросила ее из окна 3-го этажа.
Случайные прохожие нашли пострадавшую и вызвали «скорую». В результате своевременно оказанной помощи ребенка удалось спасти.
«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде осудят выбросившую новорожденного сына из окна в кусты девушку.