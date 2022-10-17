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32 минуты назад

Россиянка напоила 4-летнюю дочь отравой для насекомых и выбросила ее из окна

Газета.Ruиещё 1

В Ярославской области 26-летняя жительница Ростова признана виновной в покушении на убийство своей 4-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Россиянка напоила 4-летнюю дочь отравой и выбросила из окна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в октябре 2021 года в квартире семьи на Первомайской улице. Россиянка решила убить ребенка «по причине внутреннего убеждения» и попыталась отравить его растворенной в воде отравой для насекомых. Спустя некоторое время женщина поняла, что вероятность наступления смерти девочки слишком мала, и сбросила ее из окна 3-го этажа.

Случайные прохожие нашли пострадавшую и вызвали «скорую». В результате своевременно оказанной помощи ребенка удалось спасти.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде осудят выбросившую новорожденного сына из окна в кусты девушку.

Происшествия,Следственный комитет,
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