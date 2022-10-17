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1 час назад

В Северной Осетии главврача будут судить за смерть девяти пациентов

Газета.Ruиещё 2

В Республике Северная Осетия – Алания будут судить бывшего главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи, обвиняемого в смерти девяти человек . Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

В Северной Осетии главврача будут судить за смерть девяти пациентов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В марте 2021 года в больницу поступило требование Ростехнадзора о необходимости реконструкции системы, которая подает медицинский кислород пациентам. Связано это было с тем, что количество поступивших в медучреждение людей возросло. Также главврачу следовало зарегистрировать кислородно-газификационную станцию в Реестре опасных производственных объектов. Однако мужчина требования так и не выполнил.

В результате в августе 2021 года произошел инцидент. Из трубопровода произошла утечка — пациенты, находящиеся на ИВЛ, перестали получать кислород, что повлекло смерть девяти человек.

В отношении экс-главврача было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия,Ростехнадзор,
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