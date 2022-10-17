Россиянин отрезал голову учительницу

В Республике Марий Эл 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 71-летней учительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 11 октября 2022 года в одном из сел Звениговского района. Там было найдено изуродованное тело пенсионерки. В преступлении заподозрили мужчину — у него дома провели обыск и обнаружили нож и обувь в крови.

По предварительным данным, ранним утром женщина вышла из дома на улицу. Мужчина проходил мимо, увидел пожилую знакомую, напал на нее и совершил убийство.

По информации kp.ru, злоумышленник не смог рассказать в ходе допроса зачем расправился с жертвой. Отмечается, что женщине отрезали голову.