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1 час назад

Житель Марий Эл напал на пожилую учительницу и отрезал ей голову

Газета.Ruиещё 1

В Республике Марий Эл 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 71-летней учительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Россиянин отрезал голову учительницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 11 октября 2022 года в одном из сел Звениговского района. Там было найдено изуродованное тело пенсионерки. В преступлении заподозрили мужчину — у него дома провели обыск и обнаружили нож и обувь в крови.

По предварительным данным, ранним утром женщина вышла из дома на улицу. Мужчина проходил мимо, увидел пожилую знакомую, напал на нее и совершил убийство.

По информации kp.ru, злоумышленник не смог рассказать в ходе допроса зачем расправился с жертвой. Отмечается, что женщине отрезали голову.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Происшествия,Следственный комитет,
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