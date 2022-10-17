Начальник полиции угнал автомобиль такси на глазах у водителя

В Новокуйбышевске спецназ задержал за угон автомобиля начальника полиции Чапаевска подполковника Алексея Федорова. Об этом сообщает oboz.info.
Отмечается, что Алексей Федоров отмечал с чапаевскими коллегами День дознания. Позже он уехал домой на такси, однако в дороге стал угрожать водителю травматическим пистолетом. Таксист нашел предлог для того, чтобы выйти из салона на заправке. В это время нетрезвый полицейский сел за руль автомобиля и уехал. Позже он бросил машину у своего дома в Новокуйбышевске. Вскоре Федоров был задержан спецназом в своей квартире и отправлен в изолятор временного содержания.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).
Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве погиб в автомобильной аварии.