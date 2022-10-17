В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
18 минут назад

Начальник полиции Чапаевска угнал автомобиль такси на глазах у водителя

Газета.Ru

В Новокуйбышевске спецназ задержал за угон автомобиля начальника полиции Чапаевска подполковника Алексея Федорова. Об этом сообщает oboz.info.

Начальник полиции угнал автомобиль такси на глазах у водителя
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Алексей Федоров отмечал с чапаевскими коллегами День дознания. Позже он уехал домой на такси, однако в дороге стал угрожать водителю травматическим пистолетом. Таксист нашел предлог для того, чтобы выйти из салона на заправке. В это время нетрезвый полицейский сел за руль автомобиля и уехал. Позже он бросил машину у своего дома в Новокуйбышевске. Вскоре Федоров был задержан спецназом в своей квартире и отправлен в изолятор временного содержания.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве погиб в автомобильной аварии.

Происшествия,Алексей Федоров,ГИБДД,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители