Начальник полиции угнал автомобиль такси на глазах у водителя

Отмечается, что Алексей Федоров отмечал с чапаевскими коллегами День дознания. Позже он уехал домой на такси, однако в дороге стал угрожать водителю травматическим пистолетом. Таксист нашел предлог для того, чтобы выйти из салона на заправке. В это время нетрезвый полицейский сел за руль автомобиля и уехал. Позже он бросил машину у своего дома в Новокуйбышевске. Вскоре Федоров был задержан спецназом в своей квартире и отправлен в изолятор временного содержания.