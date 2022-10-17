Россиянин надругался над трехлетней падчерицей

В Крыму вынесли приговор 27-летнему местному жителю за надругательство над трехлетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в 2019 году. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. О случившемся стало известно отцу, который заметил на теле дочери следы насилия.