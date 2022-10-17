Трое россиян арестованы по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы принял решение арестовать троих граждан России, обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«Суд постановил избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», - отметил представитель суда.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.