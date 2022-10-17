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45 минут назад

Трое россиян арестованы по делу о теракте на Крымском мосту

Алиса Селезнёва

Басманный суд Москвы принял решение арестовать троих граждан России, обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«Суд постановил избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», - отметил представитель суда.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

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Спецслужбы установили 12 соучастников преступления. Восемь из них были задержаны, среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении. Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,
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