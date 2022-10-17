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1 час назад

Россиянина арестовали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье

Lenta.ru

В Балашихе суд поместил в СИЗО 48-летнего местного жителя, который поджег знакомую и ее квартиру. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Россиянин поджег знакомую и ее друзей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вскоре следователи намерены предъявить россиянину обвинение.

По данным ведомства, ночью 13 октября фигурант пришел в гости к подруге в микрорайон Керамика. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость. Он облил ей знакомую и ее квартиру и поджег. Затем фигурант сбежал с места преступления. Отмечается, что кроме хозяйки в квартире находились двое ее друзей. Потерпевшая выпрыгнула с балкона, чтобы спастись, и была госпитализирована. Известно, что ее подруга скончалась, а еще один пострадавший находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом и по статье о покушении на убийство двух и более лиц УК России.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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