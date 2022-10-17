Мощный шторм и проливные дожди вызвали разрушительное наводнение на острове Крит в Греции. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, а мощные потоки воды смыли в море десятки автомобилей в деревне Агия Пелагия.

По данным местных властей, два человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 50-летнего мужчины. Их унесло в море потоками воды в их автомобиле.