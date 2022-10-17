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24 минуты назад

Наводнение на Крите: десятки машин смыло в море, два человека погибли

Газета.Ru

Мощный шторм и проливные дожди вызвали разрушительное наводнение на острове Крит в Греции. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, а мощные потоки воды смыли в море десятки автомобилей в деревне Агия Пелагия.

1/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Stefanos Rapanis/Reuters
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2/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Harry Nakos/AP
3/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Stefanos Rapanis/Reuters
4/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Harry Nakos/AP
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5/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Stefanos Rapanis/Reuters
6/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Reuters
7/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Reuters
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8/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Stefanos Rapanis/Reuters
9/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Harry Nakos/AP
10/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Courtesy of Efi Tzavolaki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters (организация запрещена в России)
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11/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Harry Nakos/AP
12/12 Последствия наводнения на острове Крит, Греция
Фото: Harry Nakos/AP

По данным местных властей, два человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 50-летнего мужчины. Их унесло в море потоками воды в их автомобиле.

Греческая береговая охрана и члены Специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями продолжают поиски пропавших людей.

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