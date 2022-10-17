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33 минуты назад

Житель Подмосковья заказал своего знакомого почти за два миллиона рублей

Вечерняя Москваиещё 5

Житель подмосковного городского округа Ступино заказал убийство своего знакомого почти за два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 17 октября.

Россиянин заказал своего знакомого почти за два миллиона рублей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, мужчина решил совершить преступление из-за ссоры с потерпевшим. Злоумышленник попросил своего знакомого исполнить заказ, пообещав за убийство один миллион 700 тысяч рублей. Последний согласился из-за имеющихся у него финансовых трудностей.

16 сентября 2022 года исполнитель нашел потерпевшего на рынке рабочего поселка Михнево и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Пострадавший скончался на месте от полученных ран. Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения.

После преступления злоумышленник скрылся, выбросил одежду, в которой находился, и орудие убийства.

Спустя 8 дней, 23 сентября, местонахождение преступника удалось установить. Мужчину задержали. В ходе допроса злоумышленник во всем признался и рассказал детали преступления, а также сообщил информацию о заказчике, которого тоже вскоре задержали.

Также стало известно, что исполнитель ранее был судим за незаконное изготовление и оборот оружия и вышел на свободу только год назад, в сентябре 2021-го.

В отношении мужчин 1989 и 1969 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство по найму» и «Организация убийства по найму». Оба подозреваемых заключены под стражу.

Другое заказное убийство предотвратили в столице. 3 октября стало известно, что жительница Москвы попросила знакомого убить ее бывшего мужа.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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