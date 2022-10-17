Россиянин заказал своего знакомого почти за два миллиона рублей

Житель подмосковного городского округа Ступино заказал убийство своего знакомого почти за два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 17 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, мужчина решил совершить преступление из-за ссоры с потерпевшим. Злоумышленник попросил своего знакомого исполнить заказ, пообещав за убийство один миллион 700 тысяч рублей. Последний согласился из-за имеющихся у него финансовых трудностей.

16 сентября 2022 года исполнитель нашел потерпевшего на рынке рабочего поселка Михнево и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Пострадавший скончался на месте от полученных ран. Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения.

После преступления злоумышленник скрылся, выбросил одежду, в которой находился, и орудие убийства.

Спустя 8 дней, 23 сентября, местонахождение преступника удалось установить. Мужчину задержали. В ходе допроса злоумышленник во всем признался и рассказал детали преступления, а также сообщил информацию о заказчике, которого тоже вскоре задержали.

Также стало известно, что исполнитель ранее был судим за незаконное изготовление и оборот оружия и вышел на свободу только год назад, в сентябре 2021-го.

В отношении мужчин 1989 и 1969 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство по найму» и «Организация убийства по найму». Оба подозреваемых заключены под стражу.