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16 минут назад

Замглавы московского управления ГИБДД погиб в ДТП

Никита Бородкин

Замглавы московского управления ГИБДД Игорь Загрядский погиб в ДТП. Как сообщает Telegram-канал SHOT, авария произошла вечером 16 октября на Батайском проезде в Марьино.

Замглавы московского управления ГИБДД погиб в ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение дистанции — 56-летний Загрядский за рулем Lexus RX350 столкнулся с автобусом, который остановился перед ним на светофоре.

В пассажирском транспорте в момент столкновения находились два пассажира — они не пострадали. Медики на месте происшествия диагностировали у замглавы управления остановку сердца, он скончался в больнице.

Напомним, что Загрядский занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве с сентября 2016 года. За свою работу он имеет медали «За отличие в службе» III, II и I степени.

Происшествия,ГИБДД,
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