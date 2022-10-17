Замглавы московского управления ГИБДД погиб в ДТП

Замглавы московского управления ГИБДД Игорь Загрядский погиб в ДТП. Как сообщает Telegram-канал SHOT, авария произошла вечером 16 октября на Батайском проезде в Марьино.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение дистанции — 56-летний Загрядский за рулем Lexus RX350 столкнулся с автобусом, который остановился перед ним на светофоре.

В пассажирском транспорте в момент столкновения находились два пассажира — они не пострадали. Медики на месте происшествия диагностировали у замглавы управления остановку сердца, он скончался в больнице.