Россиянин избил и задушил знакомого петлей из ремня

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 38-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в Мончегорске 23 апреля 2022 года. В квартире компания друзей устроила застолье, в ходе которого обвиняемый поссорился с приятелем — мужчина возмутился, что тот привел в жилище посторонних.

После этого он избил жертву, сделал петлю из ремня и задушил его. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Тело нашли соседи и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.