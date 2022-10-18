В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
54 минуты назад

Житель Мурманской области избил и задушил знакомого петлей из ремня

Газета.Ruиещё 4

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 38-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Россиянин избил и задушил знакомого петлей из ремня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Мончегорске 23 апреля 2022 года. В квартире компания друзей устроила застолье, в ходе которого обвиняемый поссорился с приятелем — мужчина возмутился, что тот привел в жилище посторонних.

После этого он избил жертву, сделал петлю из ремня и задушил его. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Тело нашли соседи и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве приятеля. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего между знакомыми произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту руками и табуретом не менее 39 ударов по различным частям тела, после чего совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители