Россиянин избил и задушил знакомого петлей из ремня

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 38-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в Мончегорске 23 апреля 2022 года. В квартире компания друзей устроила застолье, в ходе которого обвиняемый поссорился с приятелем — мужчина возмутился, что тот привел в жилище посторонних.
После этого он избил жертву, сделал петлю из ремня и задушил его. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Тело нашли соседи и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве приятеля. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего между знакомыми произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту руками и табуретом не менее 39 ударов по различным частям тела, после чего совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.