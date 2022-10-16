СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в Николаеве

Склад горюче-смазочных материалов горит в Николаеве, сообщает в воскресенье украинское агентство УНИАН.

Фото: State Emergency Service of Ukraine State Emergency Service of Ukraine

Другие подробности агентство пока не приводит. Также опубликовано видео, предположительно, пожара на складе.

Ранее в воскресенье агентство сообщало, что звуки взрывов слышны в Николаеве. В агентстве уточняли, что после этого начался пожар, в городе продолжается воздушная тревога. По данным издания Klymenko Time, в Николаеве было два взрыва.

Также, по его данным, взрывы прозвучали в Одесской области, глухие взрывы слышны и в Харьковской области.