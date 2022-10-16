Лифт насмерть придавил человека в Москве

В многоэтажном жилом доме на востоке Москвы лифт насмерть придавил человека, сообщается в Telegram-канале 112.
В Москве на Свободном проспекте в шахте лифта обнаружили тело мужчины. Кабина находилась на минус первом этаже.
Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас полицейским важно выяснить личность погибшего и найти причину смерти.
Ранее в Германии женщина провалилась в шахту лифта, пытаясь найти парковочное место. Она, находясь за рулем автомобиля, двигалась задним ходом протаранила закрытую дверь лифта и провалилась в шахту, пролетев около десяти метров. Женщина не получила серьезных травм и смогла сама вызвать спасателей.