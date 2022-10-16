В Коми из-за разлива нефти ввели режим ЧС

"У нас зима впереди. Скорее всего, что само восстановление леса, посев травы на этом участке будет уже весной следующего года. Но "Траснефть" это наш надежный партнер - и производственный, и социальный, и экономический. Поэтому никаких вопросов к тому, что это будет выполнено, и сомнений у меня нет. Восстановят полностью все в первозданном виде. <..> Все растения, которые были сейчас убраны, когда выстраивалась трасса для работы техники, все будет снова высажено", - добавил глава республики.