В Коми из-за разлива нефти ввели режим ЧС

Власти Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с разливом нефти в Княжпогостском районе, который произошел накануне. Об этом в воскресенье сообщил глава республики Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям.
В субботу в Княжпогостском районе Республики Коми произошла авария на участке магистрального нефтепровода Ухта - Ярославль, эксплуатируемого АО "Транснефть - Север". Власти республики сообщили, что вылилось порядка 100 куб. м нефти, угрозы жизни и здоровью населения нет, возможность попадания нефти в водоемы исключена.
"Несмотря на то, что ущерба значительного не нанесено, ни в водные источники, ни в родники, ни населению, тем не менее мы ввели с сегодняшнего дня муниципальный уровень ЧС. Решение такое я принял для того, чтобы именно здесь на территории локализовать работы по нераспространению этой утечки", - сказал Уйба.
Он добавил, что к концу следующей недели будет вывезен весь грунт, поврежденный в ходе инцидента, будет откачана вся вылившаяся нефть и будет восстановлен этот участок трубопровода.
"У нас зима впереди. Скорее всего, что само восстановление леса, посев травы на этом участке будет уже весной следующего года. Но "Траснефть" это наш надежный партнер - и производственный, и социальный, и экономический. Поэтому никаких вопросов к тому, что это будет выполнено, и сомнений у меня нет. Восстановят полностью все в первозданном виде. <..> Все растения, которые были сейчас убраны, когда выстраивалась трасса для работы техники, все будет снова высажено", - добавил глава республики.
В своем видеообращении глава Республики Коми сообщил, что на месте инцидента находятся 130 специалистов и 100 единиц техники. До конца следующей недели планируется полностью убрать нефтесодержащий слой земли, его вывезут на специализированный полигон.
"Нефть сегодня уже вся локализована, на грунте все обваловано, создана специальная ловушка - это большая яма, котлован, куда остатки нефти стекли. Из этого котлована будет произведена откачка. После этого зачищен весь грунт до здорового грунта. <..> Здесь сейчас установлено 3 нефтесборника, каждый по 250 куб. м. Устанавливается четвертый нефтесборник. Они устанавливаются для того, чтобы было куда откачать остатки нефти из участка трубы", - пояснил Уйба.
Он также добавил, что разлив нефти зафиксирован на грунте и частично в болоте, которое не имеет выхода "ни в ручьи, ни в реку". По оценке властей региона, не нанесено угроз ни питьевым источникам, ни населению.
"Завтра к утру будет понятно место, где произошел разрыв, этот участок будет вырезан, труба должна пройти специальные исследования в научно-исследовательском институте. Нужно понять, почему произошел разрыв в трубе, потому что весной на этом участке проводились [ультразвуковые] исследования, дефектоскопия так называемая, когда проводятся на работающем трубопроводе исследования. Никаких замечаний у специалистов, которые проводили исследования, к качеству трубы не было", - сказал Уйба.
По данным пресс-службы компании, на месте работают бригады аварийной службы ухтинского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Север". Выход нефти произошел в условиях болотистой местности, создавшейся из-за осенней распутицы.