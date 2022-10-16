Стали известны подробности гибели мальчика у Святого озера в Москве

Стали известны подробности гибели 14-летнего москвича, которого нашли возле Святого озера. Подросток был убит, на теле имелись следы многочисленных побоев, сообщает «МК».

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Погибшего зовут Давуд. Следствие уже опросило его младшего брата, после чего появилась первая версия преступления. Брат признался, что накануне Давуд сказал ему, что идет «драться с пацанами за большую обиду» и попросил нее говорить родителям.

Не исключено, что драка состоялась и была жестокой. Практически голого подростка нашли случайные прохожие. Тело находилось в позе йоги. Пока неясно, издевались ли убийцы над живым или уже мертвым подростком.