Стали известны подробности гибели мальчика у Святого озера в Москве

Стали известны подробности гибели 14-летнего москвича, которого нашли возле Святого озера. Подросток был убит, на теле имелись следы многочисленных побоев, сообщает «МК».
Погибшего зовут Давуд. Следствие уже опросило его младшего брата, после чего появилась первая версия преступления. Брат признался, что накануне Давуд сказал ему, что идет «драться с пацанами за большую обиду» и попросил нее говорить родителям.
Не исключено, что драка состоялась и была жестокой. Практически голого подростка нашли случайные прохожие. Тело находилось в позе йоги. Пока неясно, издевались ли убийцы над живым или уже мертвым подростком.
Ранее сообщалось, что в Косино-Ухтомском районе Москвы было обнаружено тело 14-летнего подростка.