Мужчина сжег дела призывников в военкомате в Подмосковье

В подмосковном военкомате мужчина сжег личные дела призывников, сообщается в Telegram-канале Shot.
В Щелкове в ночь с 15 на 16 октября мужчина подошел к зданию военного комиссариата, находящегося на улице Центральной. В нем хранятся данные военнообязанных, которые проживают в этом городе, а также во Фрязино и в Лосино-Петровском.
По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку, в которой находилась зажигательная смесь, из-за чего начался пожар.
Площадь возгорания составила 15 квадратов. Уточняется, что сгорели личные дела призывников и мебель.
Человек, совершивший преступление, скрылся. Сейчас его ищут.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».