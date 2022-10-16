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6 минут назад

SHOT: в Подмосковье мужчина сжег личные дела призывников в военкомате

Газета.Ru

В подмосковном военкомате мужчина сжег личные дела призывников, сообщается в Telegram-канале Shot.

Мужчина сжег дела призывников в военкомате в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Щелкове в ночь с 15 на 16 октября мужчина подошел к зданию военного комиссариата, находящегося на улице Центральной. В нем хранятся данные военнообязанных, которые проживают в этом городе, а также во Фрязино и в Лосино-Петровском.

По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку, в которой находилась зажигательная смесь, из-за чего начался пожар.

Площадь возгорания составила 15 квадратов. Уточняется, что сгорели личные дела призывников и мебель.

Человек, совершивший преступление, скрылся. Сейчас его ищут.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

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