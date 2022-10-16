В Белгородской области мужчина подорвался на мине

Житель Шебекинского городского округа наступил на противопехотную мину. В результате подрыва он потерял ступню, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что раненый мужчина был экстренно госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков посоветовал населению региона воздержаться от посещения лесополос в приграничных районах области.