В Белгородской области мужчина подорвался на мине

Житель Шебекинского городского округа наступил на противопехотную мину. В результате подрыва он потерял ступню, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что раненый мужчина был экстренно госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Гладков посоветовал населению региона воздержаться от посещения лесополос в приграничных районах области.
Ранее глава региона сообщил о результатах обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Он отметил, что глобальных разрушений нет. Двое пострадавших мужчин доставлены в городскую больницу.