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1 час назад

В Белгородской области мужчина подорвался на мине

Илья Родин

Житель Шебекинского городского округа наступил на противопехотную мину. В результате подрыва он потерял ступню, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области мужчина подорвался на мине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор уточнил, что раненый мужчина был экстренно госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков посоветовал населению региона воздержаться от посещения лесополос в приграничных районах области.

Ранее глава региона сообщил о результатах обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Он отметил, что глобальных разрушений нет. Двое пострадавших мужчин доставлены в городскую больницу.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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