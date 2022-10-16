Село под Белгородом осталось без света после срабатывания ПВО

Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в его районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), без света осталось село Солоти.
«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти», — сообщил глава, добавив, что восстановительные работы уже стартовали.
Ранее, 16 октября, над Белгородом сработала система ПВО, прозвучало 16 взрывов.
Позже губернатор области Вячеслав Гладков объявил, что в результате обстрела были ранены двое человек. Спустя время эта цифра выросла до трех, все они являются членами одной семьи.
Также губернатор Гладков предостерег жителей области от прогулок по лесам во избежание травмирования из-за мин, оставшихся после обстрелов со стороны ВСУ. По его сообщению, одному мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину.