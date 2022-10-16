Село под Белгородом осталось без света после срабатывания ПВО

Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в его районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), без света осталось село Солоти.

Фото: VK VK

«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти», — сообщил глава, добавив, что восстановительные работы уже стартовали.

Ранее, 16 октября, над Белгородом сработала система ПВО, прозвучало 16 взрывов.

Позже губернатор области Вячеслав Гладков объявил, что в результате обстрела были ранены двое человек. Спустя время эта цифра выросла до трех, все они являются членами одной семьи.