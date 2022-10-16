В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
6 минут назад

Власти Белгорода: в Валуйском районе село Солоти осталось без электроэнергии

Газета.Ruиещё 6

Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в его районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), без света осталось село Солоти.

Село под Белгородом осталось без света после срабатывания ПВО
Фото: VKVK

«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти», — сообщил глава, добавив, что восстановительные работы уже стартовали.

Ранее, 16 октября, над Белгородом сработала система ПВО, прозвучало 16 взрывов.

Позже губернатор области Вячеслав Гладков объявил, что в результате обстрела были ранены двое человек. Спустя время эта цифра выросла до трех, все они являются членами одной семьи.

Два человека ранены при обстреле Белгорода

Также губернатор Гладков предостерег жителей области от прогулок по лесам во избежание травмирования из-за мин, оставшихся после обстрелов со стороны ВСУ. По его сообщению, одному мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители