Два человека ранены при обстреле Белгорода

Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов. По данным губернатора, 2 человек получили ранения.

Фото: кадр из видео кадр из видео

Взрывы прогремели около 11:00 (мск), передает РИА Новости. Звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.

В домах дрожали стекла, сработала сигнализация у автомобилей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «прошел обстрел».

«По предварительным данным есть двое раненых», - написал он в Telegram-канале.

Сейчас губернатор объезжает территорию города и Белгородского района. Он пообещал поделиться информацией о случившемся позднее.