Два человека ранены при обстреле Белгорода

Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов. По данным губернатора, 2 человек получили ранения.
Взрывы прогремели около 11:00 (мск), передает РИА Новости. Звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.
В домах дрожали стекла, сработала сигнализация у автомобилей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «прошел обстрел».
«По предварительным данным есть двое раненых», - написал он в Telegram-канале.
Сейчас губернатор объезжает территорию города и Белгородского района. Он пообещал поделиться информацией о случившемся позднее.
Ранее в Белгороде под удар попала городская подстанция «Луч».