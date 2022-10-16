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40 минут назад

Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов

Майк Габриелян

Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов. По данным губернатора, 2 человек получили ранения.

Два человека ранены при обстреле Белгорода
Фото: кадр из видеокадр из видео

Взрывы прогремели около 11:00 (мск), передает РИА Новости. Звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.

Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка

В домах дрожали стекла, сработала сигнализация у автомобилей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «прошел обстрел».

«По предварительным данным есть двое раненых», - написал он в Telegram-канале.

Сейчас губернатор объезжает территорию города и Белгородского района. Он пообещал поделиться информацией о случившемся позднее.

Ранее в Белгороде под удар попала городская подстанция «Луч».

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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