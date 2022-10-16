Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.