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36 минут назад

Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка

Деловая газета "Взгляд"

Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.

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Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.

Происшествия,Видео,Алексей Кулемзин,
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