На видео попал охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД. Ролик в воскресенье, 16 октября, опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Утром МКАДе в районе Бирюлево загорелась машина. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — подписали авторы канала.

По информации Telegram-канала «Москва 24», авто загорелось на внутренней стороне автодороги между Каширским шоссе и Липецкой улицей.