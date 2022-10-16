Звезда OnlyFans убила своего парня из-за разрыва

Звезда OnlyFans Эбигейл Уайт, известная под псевдонимом «фальшивая Барби», убила своего бывшего парня Брэдли Льюиса. Инцидент произошел в британском графстве Глостершир весной этого года.
Уточняется, что в день своей смерти, 25 марта, Льюис заявил 24-летней актрисе, что между ними все кончено. После этого пара направилась в бар, где между ними и еще одним мужчиной произошла ссора.
Льюис и Уайт вернулись домой, где продолжили выяснять отношения. В ходе разборок затем «Барби» схватила нож и всадила его в грудь бывшего парня.
Актрису задержали и допросили. По ее словам, она не собиралась никого убивать, а лишь хотела «напугать» Льюиса. К ссоре же, отметила девушка, привело неадекватное поведение 24-летнего британца — он не заступился за нее в баре.
— Мы ругались, а он толкал меня. Я зашла на кухню и увидела нож. Взяла его, подошла и хотела напугать. Прежде чем я поняла, что делаю, я ударила его, — передает слова Уайт РЕН ТВ.
После этого «Барби» вызвала скорую и заявила, что Льюис хотел покончить с собой. Мужчина скончался в больнице.
Еще одно убийство произошло в подмосковной Балашихе. Мужчина облил знакомую горючей жидкостью и поджег.