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58 минут назад

Звезда OnlyFans Эбигейл Уайт убила своего бывшего парня

Вечерняя Москва

Звезда OnlyFans Эбигейл Уайт, известная под псевдонимом «фальшивая Барби», убила своего бывшего парня Брэдли Льюиса. Инцидент произошел в британском графстве Глостершир весной этого года.

Звезда OnlyFans убила своего парня из-за разрыва
Фото: depositphotosdepositphotos

Уточняется, что в день своей смерти, 25 марта, Льюис заявил 24-летней актрисе, что между ними все кончено. После этого пара направилась в бар, где между ними и еще одним мужчиной произошла ссора.

Льюис и Уайт вернулись домой, где продолжили выяснять отношения. В ходе разборок затем «Барби» схватила нож и всадила его в грудь бывшего парня.

Актрису задержали и допросили. По ее словам, она не собиралась никого убивать, а лишь хотела «напугать» Льюиса. К ссоре же, отметила девушка, привело неадекватное поведение 24-летнего британца — он не заступился за нее в баре.

— Мы ругались, а он толкал меня. Я зашла на кухню и увидела нож. Взяла его, подошла и хотела напугать. Прежде чем я поняла, что делаю, я ударила его, — передает слова Уайт РЕН ТВ.

После этого «Барби» вызвала скорую и заявила, что Льюис хотел покончить с собой. Мужчина скончался в больнице.

Еще одно убийство произошло в подмосковной Балашихе. Мужчина облил знакомую горючей жидкостью и поджег.

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