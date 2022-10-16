Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на теракт, произошедший вечером 15 октября на военном полигоне региона. Он выступил с видеообращением в своем Telegram-канале.

По его утверждению, жителей области среди погибших и пострадавших нет. Раненые размещены в больницах региона, лекарственные препараты, врачи и все необходимое есть в наличии.

Во время ЧП на военном полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. По заявлению Минобороны, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к отправке в зону спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.