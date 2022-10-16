Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Романа Соломко подтвердил, что его отец был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который посетил дом подозреваемого в Херсоне, а также поговорил с прорабом, ответственным за ремонт, и соседями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прораб сообщил, что в последний раз видел хозяина коттеджа 10 октября. После этого он общался только с его женой Ириной. Прораб уточнил, что Роман Соломко владеет аграрной фирмой и он ездил в Крым по работе, чтобы договориться о закупке и продаже товаров.

«Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво, сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», — пояснил прораб.

Корреспондент РИА Новости также поговорил с Максимом, сыном Романа Соломко, который проживает в Херсонской области. Он сообщил, что знает о задержании отца. По его словам, Роман уехал в Крым числа 8-9. Максим считает ситуацию с задержанием своего отца «подставой», а версию с его участием в теракте на Крымском мосту — «бредятиной».

Он пояснил, что Роман отправился в Грузию, чтобы оплатить таможню и нанять брокера, затем уехал оттуда и занялся таможенной декларацией.

«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава!», — подчеркнул Максим и добавил, что у него «нет слов» для оценки этой ситуации.