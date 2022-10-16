В Иране при пожаре в тюрьме погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в тюрьме Эвин в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.

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Уточняется, что после возникновения пожара службы здравоохранения и безопасности помогли доставить 70 заключенных в безопасное место, однако четверо их них погибли, а 61 человек получил ранения.

По данным агентства, 10 пострадавших пришлось госпитализировать.

Отмечается, что во время пожара некоторые заключенные совершали попытки побега, но были пойманы. Утром 15 октября ситуация в тюрьме полностью нормализовалась.

Вечером 15 октября агентство Fars сообщило о возгорании в отделении швейного цеха тюрьмы Эвин в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. Уточнялось, что огонь удалось оперативно потушить.