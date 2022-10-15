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22 минуты назад

МО РФ: в Белгородской области два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт

ТАСС

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

В Белгородской области два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт
Фото: ТАССТАСС

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации.

В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела

"В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ведомстве, добавив, что в результате ответного огня были уничтожены оба террориста.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Происшествия,Минобороны России,
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