В Норвегии задержали россиянина с беспилотником

Полиция Норвегии утром 14 октября задержала в аэропорту Тромсё гражданина России с большим количеством фототехники, в том числе с беспилотником. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

Фото: Knut Andres Finnset/NRK Knut Andres Finnset/NRK

51-летнего мужчину обвиняют в управлении дроном. Он был задержан после того, как его заметили делающим фотографии в аэропорту. При себе у него нашли большое количество фотооборудования, включая беспилотник и несколько карт памяти. Россиянина отправили под арест на две недели.

Сам обвиняемый настаивает, что фотографировал исключительно в личных целях. Он рассказал, что не живет в Норвегии, а направлялся на Шпицберген с рабочей поездкой. По словам представителя полицейского округа Тромсё Якуба Берга, на изъятых картах памяти есть изображения из аэропорта в Киркенесе, в том числе вертолета вооруженных сил. Он добавил, что к делу привлекли полицию безопасности. Отмечается, что это второй случай за неделю.

Несколькими днями ранее на границе между Россией и Норвегией задержали другого россиянина, у которого таможня Норвегии нашла два беспилотника и накопители объемом 4 терабайта, содержащими файлы с изображениями. Мужчину арестовали на две недели, обвинив в нарушении санкционного закона, вступившего в силу после начала специальной военной операции России на Украине, согласно которому гражданам РФ запрещается поднимать в воздух дроны над территорией Норвегии.