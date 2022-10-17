Четверо россиян арестовали в Норвегии за фотосъемку

Полиция города Нурланн в Норвегии арестовала четверых россиян за фотографирование объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежской полиции.

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«В ходе проверки автомобиля с российским номером 11 октября выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку», — сообщается в пресс-релизе полиции.

Его передает NRK. В норвежской полиции также добавили, что окружной суд Хельгеланда разрешил полиции заключить россиян под стражу на семь дней за запись или иное использование информации, относящейся к определенным обозначенным объектам, заслуживающим охраны.