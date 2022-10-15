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1 час назад

Порошенко спровоцировал ДТП на глазах военных ВСУ

Илья Родин

Водитель автомобиля засмотрелся на бывшего президента Украины Петра Порошенко и врезался в расположенного на трассе противотанкового ежа. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах быстро ставшего вирусным видео Петр Порошенко идет вдоль трассы. Заметив его, водитель нажимает на клаксон и приветствует бывшего президента. Это приводит к тому, что отвлекшись от дороги, он врезается в противотанкового ежа.

Происшествие вызвало смех и улыбки у проходивших рядом с трассой Порошенко, военных и священнослужителя. Машина ехала на малой скорости, в ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа Порошенко сбил 87-летнего ветерана МВД. Мужчина остался жив. Тем не менее, ДТП вызвало резкую волну негодования в обществе.

Происшествия,Видео,Петр Порошенко,
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