Порошенко спровоцировал ДТП на глазах военных ВСУ

Водитель автомобиля засмотрелся на бывшего президента Украины Петра Порошенко и врезался в расположенного на трассе противотанкового ежа. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах быстро ставшего вирусным видео Петр Порошенко идет вдоль трассы. Заметив его, водитель нажимает на клаксон и приветствует бывшего президента. Это приводит к тому, что отвлекшись от дороги, он врезается в противотанкового ежа.

Происшествие вызвало смех и улыбки у проходивших рядом с трассой Порошенко, военных и священнослужителя. Машина ехала на малой скорости, в ДТП никто не пострадал.