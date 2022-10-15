В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
24 минуты назад

В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела

Майк Габриелян

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в регионе.

В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района», - написал Гладков в Telegram-канале.

Он также опубликовал фото с места ЧП. На снимке видно. что одна из цистерн объята пламенем, в небо поднимается густой черный клуб дыма.

Четверо мобилизованных россиян погибли в ходе спецоперации

Губернатор добавил, что находится на месте происшествия. Сейчас спасатели борются с пожаром. Угрозы распространения огня нет.

Ранее Герой России рассказал, почему в Белгородской области необходимо народное ополчение.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители