В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в регионе.
«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района», - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также опубликовал фото с места ЧП. На снимке видно. что одна из цистерн объята пламенем, в небо поднимается густой черный клуб дыма.
Губернатор добавил, что находится на месте происшествия. Сейчас спасатели борются с пожаром. Угрозы распространения огня нет.
Ранее Герой России рассказал, почему в Белгородской области необходимо народное ополчение.