В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
31 минуту назад

ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области

Lenta.ruиещё 10

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Он отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и начали бороться с огнем.

Угрозы распространения пламени нет, заверил губернатор Белгородской области. Также он пообещал информировать о дальнейших мерах.

Четверо мобилизованных россиян погибли в ходе спецоперации

Гладков также подтвердил, что под обстрел со стороны Украины попал таможенный пункт в Шебекино. Туда прилетело 14 снарядов, жертв и пострадавших нет.

14 октября Украина обстреляла Белгород. По сведениям губернатора, в результате той атаки загорелась подстанция 110 киловатт.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители