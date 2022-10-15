В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и начали бороться с огнем.
Угрозы распространения пламени нет, заверил губернатор Белгородской области. Также он пообещал информировать о дальнейших мерах.
Гладков также подтвердил, что под обстрел со стороны Украины попал таможенный пункт в Шебекино. Туда прилетело 14 снарядов, жертв и пострадавших нет.
14 октября Украина обстреляла Белгород. По сведениям губернатора, в результате той атаки загорелась подстанция 110 киловатт.