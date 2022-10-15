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19 минут назад

Число жертв взрыва на турецкой шахте возросло до 40

Майк Габриелян

Стали известны новые данные о количестве погибших шахтеров после взрыва в Турции. В субботу цифру назвал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 40», - сказал министр.

Не исключено, что количество жертв возрастет. По словам министра, есть раненые, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Накануне взрыв прогремел в провинции Бартын на севере Турции. ЧП произошло в 18:15 (мск) в угольной шахте на глубине 300 метров. Изначально сообщалось о 28 погибших.

Ранее была выдвинута версия, что шахта разрушилась из-за взрыва рудничного газа.

Происшествия,Видео,Сулейман Сойлу,
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