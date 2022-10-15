Стали известны новые данные о количестве погибших шахтеров после взрыва в Турции. В субботу цифру назвал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 40», - сказал министр.

Не исключено, что количество жертв возрастет. По словам министра, есть раненые, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Накануне взрыв прогремел в провинции Бартын на севере Турции. ЧП произошло в 18:15 (мск) в угольной шахте на глубине 300 метров. Изначально сообщалось о 28 погибших.