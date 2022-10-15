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10 минут назад

Россиянка выстрелила пенсионерке в лицо из-за кошки

Lenta.ru

В Екатеринбурге женщина выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры вокруг питомцев во время прогулки, передает ОТВ.

Россиянка выстрелила пенсионерке в лицо из-за кошки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собака пострадавшей загнала на дерево кошку, которая тоже гуляла на улице с хозяйкой. Животное якобы вывихнуло лапки. Тогда хозяйка кошки выстрелила пенсионерке в щеку из газового пистолета. Россиянка обратилась в полицию, теперь поиском второй участницы конфликта занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный выстрелил в сторону женщины, которая поздно вечером пела в караоке, и попал ей в глаз. Две москвички решили спеть, находясь на балконе жилого дома на Молдавской улице. Позже в их сторону раздался выстрел, ранивший в глаз одну из женщин.

31-летнюю пострадавшую госпитализировали с повреждением роговицы и тяжелой контузией глазного яблока. После происшествия было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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