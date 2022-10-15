Японская «Черная вдова» попросила о пересмотре своего дела

Японская «Черная вдова», отравившая трех мужей и приговоренная к смерти, попросила о пересмотре дела из-за новых обстоятельств. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Защита осужденной Тисако Какэхи утверждает, что один из ее мужей умер своей смертью, а не был отравлен.

«В Окружной суд Киото был подан запрос о повторном рассмотрении дела. Было представлено новое доказательство того, что причиной смерти 75-летнего Минору Хиоки стала болезнь. Ходатайство о пересмотре дела датировано 30 сентября. Будет принято решение о возбуждении повторного судебного разбирательства», - сообщает агентство.

Японку Тисако Какэхи осудили в 2017 году за убийство трех мужчин «с целью приобретения наследства». В общей сложности она получила около миллиарда иен (10 миллионов долларов).

Жертвами становились пожилые вдовцы. «Черная вдова» травила их цианистым калием. Ее подозревали в убийстве более десяти человек, доказать удалось только четыре эпизода.

«Согласно судебному решению, с марта 2012 года по декабрь 2013 года три человека погибли, приняв капсулы, содержащие яд. В декабре 2007 года «Черная вдова» пыталась дать капсулы еще одному мужчине, но попытка не увенчалась успехом», - отмечает Kyodo.

Сейчас Тисако Какэхи 75 лет.