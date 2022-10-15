При взрыве на шахте в Турции погибли 28 человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил об увеличении числа погибших в результате взрыва на шахте, расположенной на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

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"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", – написал министр в личном твиттер-аккаунте.

Также глава Минздрава Турции сообщил, что в медицинских учреждениях остаются 11 ранее госпитализированных пострадавших.