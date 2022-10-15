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8 минут назад

Число погибших от взрыва на шахте в Турции возросло до 28 – Минздрав страны

Москва24иещё 1

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил об увеличении числа погибших в результате взрыва на шахте, расположенной на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

При взрыве на шахте в Турции погибли 28 человек
Фото: ahaber.com.trahaber.com.tr

"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", – написал министр в личном твиттер-аккаунте.

Также глава Минздрава Турции сообщил, что в медицинских учреждениях остаются 11 ранее госпитализированных пострадавших.

В пятницу, 14 октября, администрация турецкой провинции Бартын сообщила о взрыве в шахте, произошедшем на глубине 300 метров. На месте происшествия развернута спасательная операция, которую контролируют глава МВД Сулейман Сойлу и министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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