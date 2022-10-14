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21 минуту назад

В Петербурге из-за аварии на подстанции пропала электроэнергия в двух районах

ТАСС

Электроэнергия пропала в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службах районов.

Два района Петербурга остались без света из-за аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Большой Охте в квартале, ограниченном шоссе Революции, Большеохтинским [проспектом], Большой Пороховской [улицей] и [проспектом] Металлистов, отключена электроэнергия из-за аварии на подстанции", - сообщает пресс-служба Красногвардейского района в своем телеграм-канале.

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Как сообщила пресс-служба Калининского района в группе "ВКонтакте", электричество отсутствует в 28 жилых домах. На месте работают аварийные службы, ведутся работы по устранению неисправности.

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