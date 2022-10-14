В Германии провели обыск у поддерживающей СВО россиянки

Немецкая полиция в баварском городе Ландсхуте провела обыск в квартире россиянки, которая публично поддерживала военную операцию России на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Баварии.

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По данным полиции, 30-летняя гражданка России поддерживала и одобряла военные действия РФ на Украине в соцсетях. При этом россиянка находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию в настоящее время приостановлены.

Отмечается, что у подозреваемой в ходе обыска изъяли компьютер и смартфон.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, поддерживающие военную операцию РФ по Украине, могут быть лишены латвийского гражданства.