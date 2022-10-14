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1 час назад

Швеция отказалась делиться итогами расследования аварии на «Севпотоках»

Елена Прошина

Швеция не стала делиться результатами расследования аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» с Германией и Данией. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Швеция отказалась делиться итогами расследования аварии на «Севпотоках»
Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охранаKustbevakningen Шведская береговая охрана

По имеющейся информации, Швеция отказалась от создания международной следственной группы по расследованию инцидентов на ветках газопровода «Северный поток». Источники сообщают, что Швеция прокомментировала свой отказ тем, что «уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами».

26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли одновременные аварии. Шведские власти заявили, что примерно в это же время сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопровода.

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