Жительница Белгорода рассказала об ударе по подстанции

Перед обстрелом подстанции в Белгороде вечером 14 октября сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Надежда. По ее словам, после этого в районе ТЭЦ «Луч» начался пожар, возникло задымление. Последствия ЧП устраняют экстренные службы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

После громких звуков от ПВО была минутка тишины. Я вышла на балкон посмотреть. Видно было, как что-то упало в районе «Луча», взрыв, пожар - Надежда, жительница Белгорода.

«Черный дым был и пожар сильный, искры летели. Но потушили уже. Видно, что там ведутся работы. Свет от мигалок», — рассказала Надежда.

В некоторых районах Белгорода возникли перебои с электричеством после ЧП. На улице, где живет собеседница «Ленты.ру», электроснабжение есть, однако не работает интернет.