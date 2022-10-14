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56 минут назад

Жительница Белгорода рассказала об ударе по подстанции

Lenta.ru

Перед обстрелом подстанции в Белгороде вечером 14 октября сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Надежда. По ее словам, после этого в районе ТЭЦ «Луч» начался пожар, возникло задымление. Последствия ЧП устраняют экстренные службы.

Жительница Белгорода рассказала об ударе по подстанции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После громких звуков от ПВО была минутка тишины. Я вышла на балкон посмотреть. Видно было, как что-то упало в районе «Луча», взрыв, пожар - Надежда, жительница Белгорода.

«Черный дым был и пожар сильный, искры летели. Но потушили уже. Видно, что там ведутся работы. Свет от мигалок», — рассказала Надежда.

В некоторых районах Белгорода возникли перебои с электричеством после ЧП. На улице, где живет собеседница «Ленты.ру», электроснабжение есть, однако не работает интернет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Возникшее возгорание потушили в короткие сроки, экстренные службы устраняют последствия.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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