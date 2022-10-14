Часть Белгорода осталась без света

На белгородской ТЭЦ «Луч» произошёл пожар. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Местные жители сообщают, что в части города нет электричества. Также в некоторых районах слышны взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар уже был ликвидирован, ведётся переподключение электроцепей. Кроме того, с понедельника во всех школах региона объявлены внеплановые каникулы.
По предварительным данным, Белгород подвергся ракетному обстрелу, под удар попала городская подстанция «Луч».
Ранее стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. По имеющейся информации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о том, что город подвергся интенсивному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате были повреждены пять автомобилей.