Часть Белгорода осталась без света

На белгородской ТЭЦ «Луч» произошёл пожар. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают, что в части города нет электричества. Также в некоторых районах слышны взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар уже был ликвидирован, ведётся переподключение электроцепей. Кроме того, с понедельника во всех школах региона объявлены внеплановые каникулы.

По предварительным данным, Белгород подвергся ракетному обстрелу, под удар попала городская подстанция «Луч».